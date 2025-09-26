Invita Educación a aprovechar últimos días de descuento en el trámite de la cédula estatal

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través de la Dirección Estatal de Profesiones invita a la ciudadanía a aprovechar los últimos días de descuento en el trámite de la cédula estatal, beneficio que estará vigente hasta el martes 30 de septiembre.

Esta estrategia forma parte de las acciones de apoyo a la economía de las familias y contribuye a garantizar que las y los profesionistas, cuenten con un documento que es esencial en el ámbito laboral.

Durante todo el mes de septiembre se impartieron conferencias, talleres y pláticas para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de contar con la acreditación.

Para más información sobre requisitos y horarios de atención, las y los interesados pueden consultar la página https://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones/