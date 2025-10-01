Invita delegada de Condusef Chihuahua a la Semana Nacional de la Educación Financiera 2025

Del 20 al 31 de octubre la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en la ciudad de Chihuahua dará una serie de pláticas sobre educación financiera las cuales serán en línea.

Se trata de la Semana Nacional de la Educación Financiera 2025. En breve, Wendy Pérez, delegada de Condusef Chihuahua, informó que en la plataforma estarán pláticas y conferencias sobre educación financiera, además de que las instituciones financieras subirán información de mucha utilidad para los usuarios.

Los interesados, pueden entrar a la página web de la Condusef y tener la oportunidad de transformar el aprendizaje en una experiencia vivencial. Y es que, el objetivo de la modalidad virtual no es solo aprender, sino vivir activamente la educación financiera y poner en práctica los conocimientos en un entorno simbólico e inmersivo.

Asimismo, en esta Semana, se abordarán los pilares del bienestar económico, que reflejan de forma metafórica los retos, decisiones y logros que se enfrentan en la vida financiera.

Las y los participantes contarán con el acompañamiento de especialistas, así como con herramientas y recursos prácticos para hacer de esa experiencia algo útil y enriquecedora.