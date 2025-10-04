Invierten 86 mdp en la rehabilitación integral de la carretera Chihuahua-Namiquipa

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) invierte 86 millones de pesos en la rehabilitación integral de 45 kilómetros de la carretera que comunica a la ciudad de Chihuahua, con el poblado de El Terrero, Namiquipa.

Los trabajos se realizan a partir del entronque ubicado sobre el kilómetro 62 de la rúa Chihuahua-Ciudad Juárez y beneficiarán a más de 255 mil habitantes de Buenaventura, Cuauhtémoc, Ignacio Zaragoza, Riva Palacio, Bachíniva, Temósachi y Matachí.

Las acciones a implementar incluyen bacheo local, renivelación de deformaciones y la colocación de carpeta asfáltica.

Además, se contempla la pavimentación de tres entronques estratégicos, ubicados en los kilómetros 0+000, 7+000 y 12+000. A la fecha, se han concluido las renivelaciones del km 0 al 36, y al momento se ha colocado carpeta asfáltica en los primeros 4 kilómetros.

Durante un recorrido de supervisión realizado el pasado viernes por el titular de la SCOP, Jorge Chanez, constató el avance de los trabajos.

“Esta carretera es vital para la región y estamos cumpliendo con el compromiso de la gobernadora Maru Campos, de garantizar caminos seguros y cómodos para los chihuahuenses”, señaló el funcionario.