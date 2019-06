Investiga FGE diversos plagios en occidente; muchos vinculados a delincuencia organizada

Noticias de Chihuahua.-

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, garantizó que se investigan varios casos de privación de la libertad en la zona occidente aunque advirtió que es necesaria la participación de las autoridades federales, pues muchos de ellos están vinculados a la delincuencia organizada.

“Tenemos ahorita todas las áreas trabajando en aquella zona, vamos a estar muy atentos a los incidentes. Todavía no podemos hacer ningún comentario en particular de cada no de ellos por razones que ya conocen, por lo pronto estamos muy atentos a lo que pueda ocurrir en la zona occidente”.

Asimismo respondió a Martín Chaparro, líder estatal de Morena, que acusó a la FGE de abandonar la seguridad en Cuauhtémoc, al referir que el Estado tiene mucho trabajo realizado en esta zona, pero que también es necesario que las policías municipales y las corporaciones federales asuman su responsabilidad.

“Gran parte de estos eventos están asociados con delincuencia organizada y requerimos que las autoridades federales estén presentes… No vamos a soslayar ningún esfuerzo en todo el estado en todos los temas y en todas las materias”.