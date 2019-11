Investiga FGE desvíos en Secretaría de Educación y órganos descentralizados de educación

Noticias de Chihuahua.-

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, informó que dentro de la Operación Justicia para Chihuahua se realizan investigaciones de posibles desvíos en la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y otros dos o tres órganos desconcentrados y descentralizados.

“Hay varios asuntos en donde se involucran instituciones educativas, en la Secretaría de Educación y órganos desconcentrados o descentralizados hay investigaciones”.

Lo anterior luego de que se judicializara una carpeta de investigación que involucra a la ex encargada de becas de la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH), Eunice González Porras.

Sin embargo, la ex funcionaria no se presentó ante el Tribunal por que el Ministerio Público no notificó debidamente a la acusada. Por ello, el fiscal señaló que revisarán el motivo por el que no se realizó esta notificación para que no exista impunidad.