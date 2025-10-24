Investiga F. Anticorrupción a jueza que renunció tras ser electa

El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín dio a conocer que existen alrededor de 4 o 5 denuncias en contra de la juez María del Rosario Berjes, luego de que renunció al cargo para el que resultó electa.

Se trata de denuncias interpuestas por colectivos y bajo el anonimato de las cuales ya se iniciaron las diligencias correspondientes por el presunto delito de uso ilegal del ejercicio público previsto en el artículo 253 del Código Penal, así como otros ilícitos.

Valenzuela Holguín recordó que los cargos que fueron puestos a elección popular son de carácter irrenunciable y además, correspondía al Congreso del Estado y no al Órgano de Administración Judicial el haber admitido la renuncia y permitirle continuar trabajando en una de las salas.