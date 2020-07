Inversión en 2020 para el Mega Parque El Chamizal alcanzaría 500 mdp: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El Gobierno del Estado contempla destinar para este año entre 300 a 500 millones de pesos en las distintas obras a realizar en el proyecto del Mega Parque El Chamizal, dio a conocer el gobernador Javier Corral Jurado en conferencia de prensa virtual realizada al mediodía de este martes.

Señaló que siguen trabajando con el Gobierno de la República en distintos espacios y proyectos para la concreción de este compromiso que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Mencionó que el titular del Ejecutivo federal se ha comprometido con Chihuahua en varias cosas, por supuesto, en la terminación de los Hospitales en Ciudad Juárez, que se ha retrasado más de la cuenta.

“Yo no pierdo la esperanza de que nos cumpla este compromiso, como no pierdo la esperanza que también se concrete el ofrecimiento que él directamente me hizo en una de sus visitas a Chihuahua, cuando me pidió que le presentara un proyecto de mega obra de infraestructura que pudiera empezar en mi administración y que él pudiera ir desarrollando a lo largo de su gobierno de cuatro años y medio que le faltan”, puntualizó el gobernador.

Fue así se le propuso el Mega Parque El Chamizal como la necesaria recuperación de un espacio vital en Ciudad Juárez. “El pulmón” de la frontera que precisamente colinda con el vecino país. Una zona que representa una victoria de la diplomacia mexicana en su sentido más amistoso dentro de lo que ha sido una disputa internacional por límites entre México y Estados Unidos.

“Me refiero a toda esa recuperación de hectáreas del “Parque El Chamizal”, precisó.

Hizo hincapié que esta idea fue con la importancia de recuperarle a los juarenses un espacio que debe servir para la recreación, el esparcimiento, el encuentro familiar, la activación física y desarrollar múltiples actividades deportivas y de convivencia social, además de espacios culturales que son idóneos en una ubicación tan estratégica como la que tiene.

Respecto al avance a cargo del Gobierno del Estado, indicó que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en Ciudad Juárez y el secretario Luis Siqueiros, han estado avanzando en generar distintos proyectos ejecutivos de la diversidad de obras que compone el mega proyecto, algunos elaborados por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Expuso que en 2021 estarían invirtiendo cerca de 1,500 millones de pesos y en el 2022 otros mil millones, porque el proyecto El Chamizal que se ha presentado al Gobierno de la República tiene una inversión total de 2,500 mdp.

“Estamos hablando de una recuperación completa, hay un plan maestro y se están generando de forma integral los proyectos; unos son para rehabilitar los hoyos en las zonas deportivas y buscar conexión entre ellos para generar un gran espacio longitudinal, pensémoslo en un parque lineal de cuatro kilómetros, y también para la conformación de espacios recreativos de uso familiar con los que actualmente no se cuenta”, afirmó.

El mandatario estatal dijo que son los proyectos que está haciendo la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Luego se plantea rehabilitar varias de zonas deportivas de las áreas recreativas.

Mencionó que entre estas obras está el gran Museo de El Chamizal que alberga varias réplicas de los monumentos históricos de la cultura prehispánica, las figuras Olmecas, Toltecas, las réplicas de los pedazos de pirámides.

Consideró el jefe del Ejecutivo que ese Museo es de gran valor pedagógico en el conocimiento del origen de nuestra nación, pero ante todo de nuestros antecedentes prehispánicos que están en malas condiciones.

Recordó que cuando era niño y estudiaba en la primaria y secundaria, lo llevaban a conocer ese Museo y ahí es donde uno cobraba la dimensión del esplendor del origen de la historia de México.

“Así que todo esto está dentro del proyecto. Esperemos que todo esto se pueda cumplir con las primeras disposiciones de recursos para este año, que insisto proyectamos entre 300 a 500 millones de pesos, porque ya hemos entregado algunos proyectos, el Paso de Fauna, ese ya se lo entregamos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), le hemos entregado varios proyectos de esos”, concluyó.