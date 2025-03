Interpondrá GPPAN recurso vs presidenta del Congreso: «no asumió sus funciones y no remitió las listas de los tres Poderes al IEE»

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, informó que analizan interponer un recurso en contra de la presidenta del Congreso, Elizabeth Guzmán, a la cual acusó de «omisión» al no remitir las listas de aspirantes a personas juzgadoras al Instituto Estatal Electoral (IEE).

«Hay una imposibilidad de llegar a acuerdos con la bancada de Morena. Pero el verdadero fraude que yo quiero denunciar, es que el día de ayer la presidenta del Congreso no asumió sus funciones y no remitió las listas de los tres Poderes al Instituto Estatal Electoral, ese es el verdadero fraude, es decir, me enojo porque no salen los que estoy protegiendo y me llevo el balón para que nadie juegue. Eso es patético, no podemos permitir que la Presidencia del Congreso se vuelva la presidenta de Morena», declaró Chávez Madrid.

«Nosotros vamos a recurrir por supuesto, creemos que hay una responsabilidad administrativa, pero no obstante, el proceso sigue perfectamente legal, porque a pesar de todo se remitieron las listas en tiempo y forma al IEE», explicó el líder de la bancada del Partido Acción Nacional.

Asimismo, Chávez agregó que «todo lo que toca Morena, lo destruye, no tenemos lista de magistrados, porque fue imposible llegar a un acuerdo con ellos en la Junta de Coordinación Política. Y yo quiero felicitar al diputado Óscar Avitia, que a pesar de que no estuvo de acuerdo con nosotros, sí respetó el derecho que tenían los aspirantes a jueces y juezas».

«Lo que les puedo decir es que se me hace muy sospechoso, esta absoluta sinrazón de Morena, este capricho de querer sacar esta lista de magistrados, yo se lo dejo a la opinión pública. Qué curioso que impulsen esta lista. Es lamentable. Tiene que haber una responsabilidad administrativa, hay una omisión de funciones, la función de la Presidencia es representar a todo y a todas las diputadas, lo que ayer vimos fue un berrinche legislativo, acusan de fraude al Gobierno del Estado, si es que hubiera fraude, es de ellos que no remitieron las listas», finalizó.