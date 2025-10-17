Intercambia basura por árboles; inicia Chihuahua Recicla 2025

Se recibirá basura electrónica, PET, cartón, papel y vidrio

En la Plaza Mayor dio comienzo «Chihuahua Recicla» edición 2025, «Recicla conmigo”, donde ciudadanos y empresas podrán intercambiar basura electrónica, cartón, PET, papel y vidrio, por árboles, a fin de crear consciencia en el cuidado del medio ambiente.

Por medio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) y la Dirección de Servicios Públicos Municipales (SPM), se realizará hoy y mañana sábado de 9:00 am a 5:00 pm, en la Plaza Mayor, donde se tendrá un carril confinado en el cual podrán acceder en su vehículo y desde ahí entregar su material a reciclar.

José Luis de Lamadrid, director de Servicios Públicos Municipales, destacó que los árboles que intercambiarán por residuos son: Encino Verde, Encino Chihuahuense, Fresno, Pirul Chino, Jacaranda, Pata de vaca, Palma abanico, Huizache, Palo verde y Cedro blanco.

Asimismo, reiteró que dichas acciones en conjunto con Gobierno del Estado, han logrado que desde el 2023 que se ha venido realizando esta alianza, se recolectaran 96.5 toneladas de residuos de este tipo.

“Contento de seguir trabajando con el Estado, este es el tercer año que venimos incluso al mismo lugar a la misma plaza, poder decirles que en el año 2023, que a mí me tocó la primera intervención aquí con el secretario, recibimos 28 toneladas de basura electrónica en el año 2024, recibimos 48 toneladas de basura electrónica y este año nosotros estamos completamente seguros que vamos a pasar esas 48 toneladas, de verdad muy agradecido, dándole la bienvenida a todas y a todos ustedes, pero sobre todo decirles que en el gobierno municipal que encabeza el alcalde Marco Marco Bonilla, estamos listos para poder seguir trabajando de la mano de gobierno del Estado y de la mano de usted, señor secretario y amigo porque no nada más este evento tenemos el día de hoy, ahorita pasamos al secretario en una capacitación que estamos dando con otros municipios del Estado, pero sobretodo decirles que estamos completamente listos para poder seguir trabajando. Hombro con hombro”.