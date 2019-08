Intentan levantar a periodista en Juárez

Noticias de Chihuahua.-

El conductor de televisión y periodista chihuahuense Hugo Valles, director del Canal 28 en Ciudad Juárez, fue víctima de un intento de levantón la tarde de ayer en calles de dicha ciudad, según denunció el propio comunicador en su red social.

“Ayer jueves venía de una tienda Walmart en la Ejército Nacional y una camioneta detrás de mi tipo Windstar venía muy pegada siguiéndome”.

“Ya cuando llegué a la Valentín Fuentes me di vuelta a la derecha, pero no me fijé que estaba cerrada y ahí fue donde quisieron aprovechar y me bloquearon la marcha”, narró Valles en entrevista telefónica a Norte.

Desde la camioneta los sujetos que la tripulaban le gritaron “¡párate, cabrón!” pero el hizo caso omiso y huyó de reversa hasta llegar de nuevo a la Ejército Nacional y emprender la fuga.

Los sujetos lo siguieron hasta la entrada del fraccionamiento donde vive -del cual se omite la ubicación por la propia seguridad del afectado- y se quedaron en la entrada observando.

Cuestionado acerca de si el ataque pudo tratarse de un evento de delincuencia común, Valles refirió que ese jueves por la mañana encontró la instalación eléctrica del lugar donde trabaja destruida y tuvo que cancelar la emisión de su noticiero vespertino Expectativa Noticias.

Hizo referencia a que el miércoles anterior, un vehículo con un sujeto sospechoso a bordo estuvo estacionado afuera del telediario localizado en la avenida Plutarco Elías Calles y a pesar de que lo reportó en tres ocasiones a la Dirección de Tránsito y Vialidad no recibió respuesta de la autoridad.

Sobre si los ataques e intimidaciones pudieron venir de alguna autoridad, el periodista Hugo Valles, quien fue víctima de un intento de levantón ayer en la tarde, señaló que desde que Canal 28 inició transmisiones aquí, hace un año, ha sido crítico de la administración de Armando Cabada, pero “no quisiera pensar” que la agresión pudo venir de ese nivel de gobierno.

“Yo he criticado muchas cosas que suceden aquí en Juárez, del sistema de limpia, del bacheo, de seguridad pública, de los elementos de tránsito, del Juárez Iluminado de Cabada, pero siempre con fundamentos, he invitado a funcionarios municipales y no nos atienden”.

“Yo siento, la verdad, que hay una gran animadversión contra nosotros en la presidencia municipal, no quiero decir con esto que él es (…); yo quisiera que no, pero no le encuentro otra respuesta a la nula atención que nos dan como medio”, acusó.

