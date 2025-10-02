Intención de Sheinbaum de quitar el fuero limitaría expresión de legisladores: Presidente del Congreso

Ante el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de buscar eliminar el fuero de los legisladores, el presidente del Congreso de Chihuahua, Guillermo Ramírez, reconoció que aunque todavía no pudiera interpretarse como una amenaza, sí representaría una limitación a la expresión.

“Yo creo que tendríamos que analizarlo bien. No conozco la iniciativa todavía que manda la Presidencia de la República en este sentido. Yo lo que le puedo decir es que el fuero se creó precisamente para proteger a los diputados y para que los diputados pudiéramos expresarnos libremente en tribuna, que estuviéramos protegidos de cierta manera contra el oficialismo”, declaró Ramírez Gutiérrez.

“En ese sentido tendríamos que primero checar cómo viene la reforma, cómo está la iniciativa para poder dar una opinión real del tema. No lo pudiéramos ver todavía como una amenaza como tal, pero sí como una reforma que viene a limitar la expresión de los diputados”, añadió el presidente del Poder Legislativo de Chihuahua.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer que impulsará la eliminación del fuero constitucional para legisladores, como parte de la próxima reforma electoral que el Gobierno prevé enviar al Congreso en febrero de 2026.

“La Presidenta no tiene fuero, eso es del pasado. Entonces, tampoco los diputados ni senadores deberían tenerlo”, declaró en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, donde subrayó que la medida busca acabar con privilegios políticos y reforzar la rendición de cuentas.