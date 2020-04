Insuficiente Plan Estatal Emergente por COVID 19: Omar Bazán

Noticias de Chihuahua.-

El diputado Omar Bazán celebró que en el Plan Emergente anunciado por el gobernador Javier Corral para atender el impacto del COVID 19 en el estado, la propuesta legislativa del PRI se haya convertido en un referente, pero lamentó que es insuficiente dado el pésimo manejo administrativo del gobierno estatal.

“No queda claro el origen y destino de los 3 mil millones de pesos anunciados, sino todo un catálogo de prórrogas, exenciones y condonaciones a medias así como entrega de despensas”, abundó.

Desde febrero a la fecha hemos estado muy atentos al desarrollo de la pandemia en el plano internacional y primero comenzamos a presentar exhortos de carácter preventivo para que el Congreso de Chihuahua los turnara a un gobierno federal que solo ha dado tumbos frente a la pandemia, con medidas absurdas.

Dijo que en lo concerniente a Chihuahua, ha presentado más de 20 iniciativas entre exhortos y proyectos de reformas para contrarrestar los efectos del COVID 19 en diversos rubros como la salud, educación, campo y sobre todo en materia económica para las familias y el sector productivo, ante la recesión que se avecina por el decreto federal de aislamiento social.

Celebramos que nuestras propuestas a favor de los chihuahuenses sean un referente en la estrategia del gobernador Javier Corral, dijo el también dirigente estatal del PRI.

“El Partido no será un dique para los proyectos del gobierno estatal pero sí tenemos que ser muy enfáticos en que la reorientación del presupuesto no es suficiente ni transparente porque se dejó de lado el análisis en el Congreso, ya que no excede el cinco por ciento del presupuesto estatal”, abundó.

Omar Bazán señaló que si bien el PRI es una institución que aporta y se suma a todo aquello que sea a favor de la sociedad, el gobernador Javier Corral es el responsable de lo que ocurra en Chihuahua.

La reorientación del presupuesto no debe implicar más deuda, ni suspender obra pública prioritaria, advirtió.

El diputado Omar Bazán señaló que entre las diversas iniciativas destaca el declarar abril como mes “cero” en cuanto al cobro de impuestos al sector empresarial como el ISR y el ISN, incluso ampliarlo hasta el mes de mayo.

Además, propuso un programa de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, así como al autoempleo.

Las MiPyMes, dijo, son el flujo económico incuestionable de México y representan una participación económica superior al 95% en el país, por lo que el deterioro y la falta de apoyo a las mismas por parte de los distintos niveles de gobierno, nos hace ver que tenemos que priorizar las estructuras que mantienen sólida la economía no solo de los negocios locales, sino de todos los mexicanos, ya que, al caer este sector, se verían afectados miles de empleados y sus familias.

Entre los exhortos destacó el 50 por ciento en el cobro de derechos estatales, entre ellos, revalidación vehicular, licencias y multas.

De la misma manera se considere disminuir la tarifa de transporte urbano durante la contingencia

El personal del sector salud no solo sufre la falta de insumos para el mejor desempeño de su trabajo, sino que un gran número de ellos no tiene base y mucho menos percibe un bono por el gran esfuerzo que están realizando, denunció el legislador.