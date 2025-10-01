Instituto Confucio de la UACH participa en celebración del Día Nacional de China

El Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Chihuahua participa en el encuentro conmemorativo organizado por el Consulado de la República Popular China en México, en el marco de la celebración del 1° de octubre, Día Nacional de China.

Durante la ceremonia, el estudiante Emiliano Jiménez representó al Instituto Confucio UACH con la recitación de un poema en chino mandarín, demostrando el compromiso, esfuerzo y dedicación que implica el aprendizaje de este idioma y la importancia del intercambio cultural entre México y China.

La presencia del Instituto en esta significativa celebración reafirma su misión de fortalecer los lazos culturales y educativos, promoviendo el entendimiento mutuo y el aprendizaje del idioma chino como puente de amistad entre ambas naciones.

octubre 1, 2025 3:15 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua