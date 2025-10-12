Instalan filtros de seguridad para acceder al concierto de Alejandro Sanz

Como parte del operativo de vigilancia para el concierto de Alejandro Sanz, diversos filtros de seguridad fueron colocados en los accesos a la Plaza del Ángel.

Se trata del cierre del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) para el cual, se instalaron gradas en la Plaza del Ángel.

Personal de seguridad pública y de Protección Civil se encargan de vigilar al área para la seguridad de la población que asistirá al evento, en conjunto con paramédicos y personal de distintas instancias.

octubre 12, 2025 7:39 pm

