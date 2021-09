Instalan comisión de turismo y cultura en el Congreso

Noticias de Chihuahua.-

La diputada de la Fracción Parlamentaria del PAN, Isela Martínez Díaz, encabezó la instalación de la Comisión de Turismo y Cultura del Congreso del Estado, con el fin de iniciar el trabajo y análisis legislativo en este rubro.

Durante la instalación Isela Martínez, presidenta de dicha comisión, agradeció la voluntad de las fuerzas políticas en el Poder Legislativo para la creación de la misma, ya que reconocieron el momento clave que se vive para potencializar las actividades turísticas y culturales en Chihuahua con respeto a los sectores involucrados.

“El potenciar, el fomentar, el preservar tanto las actividades turísticas, generar nuevas, como el tema de cultura y vincular la cultura con el turismo, el turismo cultural, está en tendencia a nivel mundial y no podemos con un estado como en el que vivimos con las riquezas culturales que tenemos, no podemos no observar está área de oportunidad. Valoro muchísimo se haya creado esta comisión”, declaró.

Así mismo, agradeció la presencia de la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del Estado, María Angélica Granados Trespalacios, y la secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez Gutiérrez. También la presencia de Gerardo Vidales Sandoval, director de Turismo de la SIDE.

En su participación, María Angélica Granados aseguró que la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico está en la mejor disposición de trabajar en conjunto y coordinación y sobre todo en una articulación de esfuerzos para tener un mayor impacto en la vida de todos los ciudadanos. Por su parte, la titular de Cultura en el Estado Alejandra Enríquez, dijo sentirse entusiasmada al conocer la voluntad y disposición del Poder Legislativo y reiteró disposición para trabajar por las causas comunes.

La comisión está integrada por los siguientes legisladores:

Presidenta: Isela Martínez Díaz – PAN

Secretaria: Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías – PRD

Vocal: Roberto Marcelino Carreón Huitrón – PAN

Vocal: Edgar José Piñón Domínguez – PRI

Vocal: María Antonieta Pérez Reyes – MORENA