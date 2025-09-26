Instala JCAS sistemas de Cosecha de Agua en Bocoyna

El Gobierno del Estado, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), en coordinación con la Asociación Civil Centro De Desarrollo Alternativo Indígena A.C. (CEDAIN), llevó a cabo la instalación de 10 sistemas de Cosecha de Agua en la localidad de Pitorreal, municipio de Bocoyna.

Durante el taller se capacitó a los beneficiarios sobre los procesos de captación de lluvia, con el fin de garantizar alternativas de acceso al recurso para los habitantes de dicha zona.

Los sistemas de Cosecha son un diseño que capta lluvia, granizo o nieve, y posteriormente filtra y almacena el recurso para su uso, de tal forma que las familias puedan disponer de agua potable directamente desde una llave en su hogar.

Esta acción favorecerá a más de 40 personas, al fortalecer el almacenamiento y aprovechamiento del líquido en un poblado que por sus características geográficas, requiere alternativas para garantizar el abasto de agua.

Con ello, el Gobierno del Estado y la JCAS reafirman su compromiso de impulsar soluciones sustentables que aseguren el acceso al agua y contribuyan a mejorar la calidad de vida en las comunidades más apartadas de Chihuahua.