Instala IMSS Chihuahua Centros de Acopio en apoyo a personas damnificadas por lluvias intensas

Los centros de acopio estarán abiertos de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, en los siguientes puntos:

• Chihuahua: Centro de Seguridad Social, Calle Ortiz de Campos No. 901, colonia San Felipe Viejo.

• Ciudad Juárez: Hospital General Regional No. 2, Av. Vicente Guerrero No. 8560, colonia Las Quintas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua instaló Centros de Acopio en la capital del estado y en Ciudad Juárez, con el propósito de apoyar solidariamente a las personas damnificadas en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

La población derechohabiente y el público en general podrán donar alimentos no perecederos, artículos de limpieza, productos de higiene personal y agua embotellada, los cuales serán enviados a las zonas afectadas.

Con esta acción, el IMSS reafirma su compromiso con la solidaridad y el apoyo a las comunidades que más lo necesitan, fortaleciendo el espíritu de unión social ante situaciones de emergencia.

