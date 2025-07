Instala Congreso del Estado comisiones unidas de Obras y Seguridad Pública

Este jueves en el Congreso del Estado, se llevó a cabo la instalación de las comisiones unidas de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana y de Seguridad Pública y Protección Civil, con el objetivo de analizar una iniciativa en materia de vialidad y tránsito, la cual estará presidida por la diputada Joceline Vega, mientras la diputada Nancy Frías fungirá como secretaria.

Las comisiones unidas trabajarán con el objetivo de analizar una propuesta para reformar el artículo 66 de la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado, con el fin de regular de manera más precisa la circulación de camiones pesados o de carga en ciertas vialidades de la ciudad de Chihuahua, en especial sobre el Periférico de la Juventud.

Actualmente la ley menciona que los camiones de carga no pueden circular durante el horario de intenso tránsito, pero no define claramente cuáles son esos horarios, lo que genera confusión y falta de cumplimiento por parte de los conductores. Los iniciadores de la propuesta señalan que la Dirección de Vialidad ha identificado de manera informal ciertos horarios de alto tráfico, pero no existe una regulación oficial que lo respalde, los cuales son de 6 a 9 de la mañana, de 1 a 3 de la tarde y de 6 a 8 de la noche.

Por lo anterior, se pretende que la Ley de Vialidad y Tránsito prohíba expresamente la circulación y las maniobras de carga y descarga de camiones pesados por los carriles principales del Periférico de la Juventud. Además, busca que se faculte a la autoridad vial para determinar o modificar las avenidas, horarios y condiciones bajo las cuales estos vehículos pueden circular, con base en el comportamiento del tránsito. También se propone que la ley detalle cuáles tipos de camiones serán considerados como pesados o de carga basándose en su uso y en su peso.