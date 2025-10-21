Insta Congreso a informar sobre destino de la flotilla de camiones que han dejado de usarse en Chihuahua

Integrantes de la 68 Legislatura del Congreso local, solicitaron al Ejecutivo Estatal a que informe sobre el destino de las unidades de la flotilla de camiones que han dejado de usar en Chihuahua, así como las acciones concretas para mejorar el servicio de rutas en las colonias de Ciudad Juárez.

El punto de acuerdo, fue presentado en tribuna por la diputada Magdalena Rentería Pérez de MORENA, quien refirió que el pasado 02 de octubre, se realizó la compra de 40 camiones nuevos y que se pusieron a funcionar dentro del sistema de transporte público en la ciudad capital.

Dijo que luego de dicha compra, surge el cuestionamiento sobre qué se hará con la flotilla de camiones que hasta el 01 de octubre estaban en funcionamiento, tanto las unidades marca Mercedes adquiridas en la administración de César Duarte, y los marca ANKAI adquiridos en la de Javier Corral.

“Dichas unidades son parte del patrimonio de las y los chihuahuenses, es por ello que debemos de saber si se les va a reparar y poner de nuevo en circulación o ya son chatarra, puesto que ya los camiones no valen tanto como cuando se compraron, todavía en conjunto deben valer millones de pesos”, afirmó la legisladora.

Mencionó que Gobierno del Estado destinó para Ciudad Juárez camiones nuevos: 10 que llegaron en marzo, 22 más en abril y posteriormente llegaron las restantes para mitigar la principal problemática de movilidad.

“El gobierno federal se encuentra dispuesto a trabajar con la administración tanto municipal como estatal para darles soluciones en temas de transporte público a las y los juarenses; mi participación está lejos de ser una queja, es un llamado a la acción, necesitamos un gran frente político para abordar el problema de movilidad en Juárez”, puntualizó.

Cabe destacar que de la misma manera se aprobaron las mociones de los diputados Saúl Mireles y Óscar Avitia, en el sentido de que comparezca el titular de la Secretaría General de Gobierno y para que el tema sea abordado dentro de la Comisión legislativa de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo y Movilidad Urbana.