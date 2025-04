Inspira DSPM a que más policías levanten la mano para ser el siguiente comisario

A casi 42 meses al frente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el comisario Julio César Salas González recibió a Entre Líneas en su oficina donde compartió la serie de experiencias y resultados en estos casi cuatro años de trabajo dirigiendo a mil 375 policías aproximadamente y por lo menos 218 bomberos.

Atento al cuestionamiento, Salas González resaltó a los ciudadanos que la capital en comparación con las 50 ciudades más inseguras del país tiene números positivos, lo cual motiva para seguir dando resultados que hasta ahora se han logrado gracias al trabajo conjunto de reunirse cada semana en la Mesa Regional de Seguridad, además del nuevo patrullaje que circula por las calles, que han permitido ahora un tiempo de respuesta más efectivo. A continuación, la entrevista:

¿Se han cumplido metas que antes los policías de Chihuahua no imaginaron tener?

-Cuando escuché 42 meses, dije, en qué se fue todo el tiempo tan rápido, y claro que ha habido muchas acciones que hemos hecho todos y muchas metas que hemos ido alcanzando con el apoyo de nuestro alcalde, me atrevería a decir puntos muy significativos:

Retiro a los 25 años de servicio. Siempre en ese sentido, el quitar cinco años de trabajo a un policía yo creo equivale a unos 10 o 15 años de un servicio ordinario sin demeritar las profesiones por las jornadas de estrés y tunos de noche, pero llegar a alcanzar esa reducción, significa un gran esfuerzo e intención de la administración por ayudar a la policía y bomberos. El aumento de sueldo que se dio este 2025. Esto tan esperado que aún no termina. Este año se dio un porcentaje, el siguiente año nos vamos por otro porcentaje y al término de la administración nos vamos por la totalidad del aumento a los policías y bomberos. ‘Esto también impactó mucho, el compromiso a la corporación’. Equipamiento. Aquí me refiero al ISSCUU. «Muchos de mis compañeros subdirectores de ese nivel, tenían dudas, decían, oye comisario siempre se ha proyectado algo así y nunca se ha hecho. Hasta los propios compañeros tenían dudas, entonces ahora que se ha ido construyendo poco a poco, los subdirectores dicen cuándo se avienta el tema del Cedipol sur. Ya van viendo que va muy en serio dejar una universidad para la policía.

-Dentro de los 42 meses nos hemos equivocado, también hay que decirlo, me he equivocado en toma de decisiones, pero si no me atrevo a hacer esos ejercicios diferentes no hay resultados, pero sí, un gran reto porque en esos movimientos y esquemas de una corporación que viene trabajando no sólo de 4 años como un servidor, sino de veintitantos años, pues causa un gran movimiento desde nosotros los más veteranos hasta los más jóvenes.

4. Tecnología. El darle seguimiento a una plataforma que dejó como legado la otra administración, tanto Gilberto Loya como nuestra gobernadora Maru Campos, un legado para las policías.

« Al principio decían muchos… le quedó muy grande el saco a Julio, pero yo me decía, pero porqué si soy policía y fui entendiendo a darle continuidad a la tecnología y fue cuando me cayó más el 20 como director. Lo repito, fue un gran reto, pero el alcalde siempre ha sido muy insistente en decir, Julio, dale continuidad a la PECUU, es muy importante para las investigaciones y resolver los casos más rápido. Fuimos creciendo hasta que llegó el momento en que el propio secretario dijo, gracias por darle continuidad. Viene Centinela, viene más tecnología por ello, en estos 42 meses te lo puedo decir que nos ha ayudado a resolver el 70% de los hechos violentos en la capital.

¿Cuál es la mayor satisfacción del comisario en este tiempo?

–Moví temas muy sensibles al interior de la Dirección. Esta es mi mayor satisfacción personal, que ahora todos levantan la mano para ser comisarios. Moví ese tema sensible que antes para nosotros como policías era inalcanzable, por que antes era un tema político y de otro perfil de personas y hoy levantan la mano muchos policías que quieren ser comisarios. Te digo sensible porque se necesita mucha madurez, mucho aprendizaje, pero no dudo que el siguiente comisario, sea otro policía.

¿Qué tanto ha cambiado el incentivar a los policías y bomberos?

-Los aumentos correspondientes a la Ley con el tema de la inflación se da de una manera natural, pero también se han buscado alternativas para regresar con bonos de alto impacto y si comparamos de hace diez años, también existían estos bonos, pero el impactar con un aumento como el que ahora da el alcalde Marco Bonilla, no lo habíamos sentido en la bolsa, porque obviamente hay muchos impuestos y deudas de policías, pero yo al escuchar a los compañeros estoy seguro de que será un buen año. Yo le dije al alcalde que el 2025 tiene que ser uno de los mejores años.

¿Ve motivada a la corporación?

-Sí, claro que sí. Los noto porque no dejo de convivir con ellos, en patrullar con ellos, solo con el agente, sin mando y eso les ha generado confianza. También me han dicho los compañeros que me hace falta ir afilas, y es que a mí me interesa también que conozcan la oficina del comisario porque hay muchos que no la conocen. Siento una corporación comprometida, no conmigo sino con su servicio policial.

Importancia del arrendamiento de patrullas

En este cuestionamiento Salas González precisó la ventaja que se les da al tener 154 nuevas unidades arrendadas por un periodo de 4 años. Dejó claro que el beneficio de que sean rentadas es que el policía no tendrá tiempo de esperar a que le entreguen la unidad siniestrada por un choque, por citar un ejemplo, o bien por una falla mecánica, que con anterioridad se tuvo que perder tiempo y los policías se quedaban sin patrulla. Hoy en cuanto hacen el trámite de algún desperfecto, de inmediato se les entrega otra para que no se queden sin cuidar la ciudad.

¿Cómo va el proceso para la nueva Comandancia Oriente?

-El proyecto lo traemos los viernes de cada semana. El proyecto ejecutivo viene en reuniones con obras públicas, con el lugar del predio, subdirectores operativos y administrativos de la DSPM y también viene en reunión con el ciudadano, sobre dónde se quiere ubicar. Será a mediados de agosto cuando ya se tenga toda la infraestructura, ya tenemos el lugar donde será diseñada la Comandancia, pero en este año debe estar listo el proyecto ejecutivo y colocada la primera piedra.

¿Qué le diría Julio Salas al Julio del pasado?

-Yo le diría… sigue arriesgándote, sigue disfrutando como lo has hecho, no hagas caso de las envidias, porque desde que sales como policía hay mucho el tema de ser competitivo y esto se transforma en temas negativos. Yo me diría, sigue trabajando, sigue luchando que alguien va a ver tu trabajo.