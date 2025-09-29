Insiste Sanchez que caso de su cuñado es “golpeteo político”

Ante la polémica registrada en el Poder Judicial del Estado por la semilibertad que un juez le dictó a un hombres sentenciado por el delito de secuestro, quien resultó ser hermano de la magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, Nancy Escárcega, el diputado local de Movimiento Ciudadano y esposo de la magistrada, Francisco Sánchez, insistió que se trata de “golpeteo político”.

“Ha sido parte de un golpeteo político. Nosotros fuimos los primeros en exigir una investigación exhaustiva, completa, robusta. Se ha precisado en este momento el término muy general de información, ni siquiera se ha precisado exactamente el contenido de la resolución, si esto es apegada a derecho o no”, argumentó Sánchez Villegas.

“A mí me parece que lo que tenemos nosotros que pedir es justamente que se deje de hacer un uso faccioso de esta información, porque ni siquiera, insisto, se ha presentado de manera clara”, añadió el coordinador de la bancada de MC.

Francisco Sánchez agregó que “el llamado que nosotros hemos hecho es justamente a que la ciudadanía conozca a detalle el sentir de esta resolución, su fundamentación y ver exactamente si fue apegada a derecho o no. Lo demás se encuentra solamente en el terreno del golpe político”.