Insiste CCE; nuevo hospital del IMSS al Oriente

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer la creación del nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá estar al oriente de la ciudad.

La ubicación del hospital del IMSS para Chihuahua capital sigue en espera de ser aprobado por el IMSS, sin embargo, al parecer la ubicación del oriente, no es bien vista por la federación por lo cual siguen buscando más ubicaciones, el sector privado asegura que la propuesta debe de ser el oriente de la ciudad.

“Nosotros estamos interesados en que se haga al oriente de la ciudad, porque es una zona que necesita mucho desarrollo, hay poca oferta educativa de salud, en cambio el norte de la ciudad ya está muy desarrollado, entonces necesitamos que Chihuahua también se desarrolle por allá”, comentó.

Asegura que es necesario que el IMSS acepte el nuevo hospital en Chihuahua al oriente, ya casi asegurado para apoyar al oriente que necesita muchas mejoras en infraestructura.