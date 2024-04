Insabi se firmó en Chihuahua, fue un fracaso en salud: Mario Vázquez

El candidato de la coalición Fuerza y Corazón por el senado de la república Mario Vázquez dio a conocer que el Gobierno del Estado si firmó la implementación del Insabi, asegura que se observa una ineficiencia aquí y en todo el país para sostener el sistema de salud.

“Sí está firmado y tampoco hay servicio de salud, la gobernadora ha instrumentado este MediChihuahua que aunque no tenga todo el recurso el gobierno del estado, tampoco toda la responsabilidad del tema, que está haciendo este gran esfuerzo, ¿Que querían los de Morena que metieramos a toda la población?”, comentó.

Destacó que no es posible que se invierta más en obra faraónicas al sur del país y no dar paso a una mejora en lo básico como es la salud, por ello invita a los ciudadanos a votar este 2 de junio por una opción mejorada con el frente de Xóchitl Gálvez.

“El IMSS no atiende a sus derechohabientes mucho menos a la población abierta como lo estaban proponiendo a través del IMSS en el estado, es un esquema caprichosamente como lo hace el ejecutivo federal, que no funciona y no va a funcionar jamás por eso es importante el proyecto de Xóchitl Gálvez”, concluyó.