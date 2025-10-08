Inquietante amenaza de Trump a TMEC con acuerdo binacional; señala Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en dar marcha atrás al TMEC por un lazo binacional entre estos tres países en un alto riesgo y preocupa en todos los sectores.

“Como todo lo que sale de Trump es inquietante, por que ciertamente un tratado en el que estaban tres países y el hablar en el que solamente se quedarían solo Estados Unidos y México, y por otro lado Estados Unidos y Canadá, pues básicamente estas amenazando con desbaratar el tratado por que ya serían tratados independientes y empezar desde cero y eso lo vemos preocupante”, comentó.

A decir del líder del sindicato de patrones, señaló que no se sabe que tan real sea la observación de tener una validez comercial o un enfoque político, no suena lógico para que se realice, sin embargo Coparmex estará atento.

“Los términos con los que ha estado amenazando no se han concretado pero entre que si se concretan o no, el riesgo de que se concrete es tan fuerte que no podemos no hacer nada, vemos que es difícil”, concluyó.

Cabe destacar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció ayer por la tarde esta nueva adecuación con la que amenaza al comercio.