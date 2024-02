Inocente no pensar que amparos vs la UACH tengan fondo político, es mezquino utilizar a los jóvenes: De la Peña

Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno consideró que sería inocente no pensar que exista un trasfondo político dentrás de los amparos que han promovidos diversos jóvenes para no pagar inscripción en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) pues actores del Congreso y de uno de los partidos política ha buscado generar desestabilización.

En este sentido, calificó de mezquino que se utilice a los jóvenes universitarios para tratar de sacar «raja política», involucrándolos en una disputa que no los llevará a buen término.

«Sería inocente no pensarlo. Algunos actores desde el Congreso del Estado o desde, en particular desde uno de los partidos que está próximo a iniciar una contienda electoral ha estado tratando de generar cierta desestabilización. Me parece mezquino que utilicen a los jóvenes estudiantes y que los involucren en esta disputa que no los va a llevar a ninguna parte para generar una inestabilidad en la UACH o para tratar de sacar raja política de eso».