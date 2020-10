Noticias de Chihuahua.-

El director médico en la zona norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, señaló que ante el récord de contagios de los últimos días, incluyendo las últimas 24 horas que registraron 708 nuevos casos, es inminente el regreso al semáforo rojo en toda la entidad chihuahuense.

Las autoridades sanitarias señalaron que el día de hoy pondrán a consideración del Consejo Estatal de Salud la propuesta para regresar al semáforo en rojo e implementar las nuevas medidas de prevención, ya que son diferentes los números que se tenían en el semáforo rojo anterior al que ahora se enfrentará el estado.

La subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, Wendy Ávila Coronado, manifestó que en caso de que el día de hoy el Consejo Estatal de Salud dicte el cambio de semaforización, serán las autoridades las que determinen las nuevas medidas que se tomarán y las que incluirán a los restaurantes, así como la industria no esencial.

La médica manifestó que debido a los periodos en los que se incuba, se presentan los síntomas y se complica la enfermedad, el regreso al semáforo en rojo no dará resultados inmediatos, sino hasta los próximos catorce días, sin embargo los contagios recientes serán los que saturarán los servicios de salud.

Las autoridades sanitarias manifestaron que ya no es posible otorgar una lista de brotes, ya que no hay lugar en el estado de Chihuahua en el que no existan brotes de contagios, específicamente en empresas, lo que implica una alarma y el inminente regreso al semáforo rojo.

El día de hoy la secretaría de salud reportó que el estado de Chihuahua vive uno de los días con más contagios en lo que va de la pandemia, luego de que se registraran 708 nuevos casos por COVID-19 y 40 nuevas defunciones en las últimas 24 horas.

En estas últimas 24 horas, gran parte de los municipios registraron casos nuevos, en su mayoría reportados en Ciudad Juárez y Chihuahua, seguido de Delicias que mantiene mil 011 casos acumulados, posteriormente Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Ojinaga, Nuevo Casas Grandes, Meoqui, Camargo, Aquiles Serdán, Jiménez, Guachochi y Saucillo.