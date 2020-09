Injusto que Gobierno Federal no reconozca pago de agua al tratado aun en condiciones de sequía: Gobierno del Estado

Noticias de Chihuahua.-

La Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (Aurech), el secretario de Desarrollo Rural (SDR), René Almeida Grajeda y el director ejecutivo de la Junta Central de Aguas y Saneamiento (JCAS), Óscar Ibáñez, rechazaron las declaraciones del Gobierno Federal que desconoce la aportación que Chihuahua ha hecho al Tratado Internacional de Agua.

“Es una injusticia no reconocerlo y además porque se da incluso en un contexto de sequía. Chihuahua ha aportado el 68%, esto es, las dos terceras partes del tratado y literalmente han vaciado las presas el estado”, señaló el director ejecutivo de la JCAS.

En conferencia de prensa conjunta a través de las redes sociodigitales del Gobierno del Estado, el representante de la Urech, Martín Parga Castillo y los secretarios del Gobierno del Estado, coincidieron en señalar que no se reconoce el esfuerzo de los productores chihuahuenses.

De acuerdo a los datos ofrecidos en la conferencia de prensa, proporcionados por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) entre México y Estados Unidos, la presa Las Vírgenes o Francisco I. Madero, se encuentra a un 32.84% de llenado, es decir, tiene 116,675 millones de metros cúbicos (mm3) y le siguen sacando 20 m3 por segundo.

La Boquilla está al 31.1% de llenado, tiene 899,839 mm3 y le están extrayendo 82.3 m3/s.

Mientras que El Granero o Luis L. León tiene 34.35 % de llenado, es decir, 100,459 mm3 y se le están sacando 22 m3/s.

Informaron que el almacenamiento actual, al 07 de septiembre en las presas de la Cuenca del Río Conchos, es del 27.8% de la capacidad total, es decir, 987,084 millones de m3.

El grave problema para Chihuahua es que las lluvias no llegaron y no parece que vayan a llegar con las condiciones de sequía anunciadas por los organismos internacionales que están advirtiendo por el fenómeno de “La Niña”, señalaron.

Sin embargo, los principales afluentes que son los ríos Conchos, San Diego, Escondido, Salado y el arroyo Las Vacas, no han dejado de aportar cantidades de agua al Tratado.

Óscar Ibáñez informó que el Río Conchos contabiliza un 68.14% de aportación; el Arroyo Las Vacas un .84%; el Río San Diego 15.48%; el Río Escondido el 1.09% y el Río Salado 14.44%.

“Lo que llama la atención es que no hacen referencia a estas aportaciones, como si se desconocieran y es medición del organismo internacional CILA”, señaló.

El director ejecutivo de la JCAS explicó una vez más por qué resulta innecesario sacar el agua de la presa Boquilla para para pagar el Tratado, ya que ese escurrimiento llegaría solo a la presa El Granero, la cual habría que llenar con 200 millones de metros cúbicos para enviar el agua hacia Estados Unidos, lo cual es prácticamente imposible porque ya no hay agua en Chihuahua.

La cuenca del Río Conchos de las presas Pico de Águila, Boquilla, Las Vírgenes y El Granero, cuyos afluentes desembocan en el Río Bravo, en las condiciones descritas.

El otro asunto, señaló el secretario de Desarrollo Rural, es por qué la discusión está centrada en las presas de Chihuahua, si no son las únicas incluidas en el tratado; “el Gobierno Federal debería estar pensando cómo administrar el agua de las presas internacionales porque del estado ya no pueden sacar más agua, ya no hay”.

Al respecto, mostraron una fotografía que a su vez mostró la directora de la Conagua, Blanca Jiménez, en la que se ven tres presas rebosando agua: El Cuchillo, en Nuevo León; V. Carranza, en Coahuila y Marte R. Gómez, en Tamaulipas, las dos primeras con 100 mm3 y la tercera con 150 mm3.

Junto a esas presas aparece El Granero, de Chihuahua, afirmando que tiene “120 + 75 mm3” pero que se ve prácticamente vacía.

El secretario de Desarrollo Rural, René Almeida, expresó que al Gobierno Federal le debe llamar la atención las condiciones de sequía que se están dando en Chihuahua, toda vez que la afectación es cada día más grave y el problema se vendrá con el próximo ciclo agrícola, el cual comienza en octubre y no hay agua para iniciarlo.