Inician mañana nuevos camiones Bowí, remodelaron estaciones y terminales

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda anunció que mañana sábado entrarán en funciones las nuevas unidades de la ruta troncal Bowí, en la ciudad de Chihuahua.

Explicó que las y los conductores ya concluyeron la capacitación para el manejo de los nuevos camiones y será durante el fin de semana cuando se adecuen a las unidades para que el lunes operen sin contratiempos.

Asimismo, De la Peña destacó que también se remodelaron las estaciones de espera, así como las Terminales Norte y Sur con la colocación de pintura nueva, limpieza y reparaciones.

Destacó que el objetivo es que las y los usuarios perciban el cambio de la ruta troncal y que viajen siempre en unidades seguras, con estaciones limpias y en buen estado.

octubre 3, 2025 11:36 am

