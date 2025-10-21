Inicia modernización del alumbrado público a través de proyectos participativos

El Gobierno Municipal de Chihuahua, inició los trabajos de modernización e instalación de alumbrado público en distintos puntos de la ciudad, como parte de los proyectos participativos impulsados por la ciudadanía.

En total, se ejecutan 15 proyectos que contemplan tanto la modernización de luminarias existentes como la instalación de sistemas de iluminación en zonas que carecían de ellos.

Entre los espacios beneficiados se encuentran Paseo de los Leones etapa lV, Campo Norte, Hacienda Isabella, Aeropuerto, San Joaquín, Rinconadas del Valle, Caminos del Valle, Sierra Azul, Valle del Ángel, Jardines del Norte, Avenida Arroz, Viñedos California, Pacífico, UACH II, Vialidad los Nogales, donde se colocarán lámparas tipo LED que ofrecen mayor eficiencia y menor consumo de energía.

El director de Mantenimiento Urbano destacó que estas acciones refuerzan el compromiso del Gobierno Municipal con la seguridad y el bienestar de las familias chihuahuenses.

“Cada punto iluminado representa una calle más segura y una comunidad más viva. Este esfuerzo es resultado de la colaboración entre gobierno y ciudadanía para transformar los espacios públicos”, afirmó el funcionario.

Con estas obras, el Municipio avanza hacia una ciudad más moderna, sustentable y segura, al tiempo que fortalece la participación ciudadana como motor del desarrollo urbano.