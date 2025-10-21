Inicia Marco Bonilla programa “Conecta Contigo” para prevenir riesgos en la adolescencia

El alcalde Marco Bonilla estuvo presente en la secundaria federal número 13, para iniciar una nueva emisión del programa “Conecta Contigo, Programa de Prevención de Riesgos en la Adolescencia”, el cual busca prevenir riesgos en esta etapa de los jóvenes como embarazo adolescente, adicciones, suicidio, malnutrición y problemas cardiovasculares derivados del sobrepeso y la obesidad.

Con una inversión conjunta entre Gobierno Municipal y FECHAC durante tres años, de 17 millones 513 mil 030 pesos, se lleva a cabo la tercera emisión del programa.

A partir de hoy se beneficiarán 22 escuelas (11 por cada turno vespertino y matutino), donde por medio de actividades como: platicas, talleres y canalizaciones, donde apoyan diversas asociaciones civiles, se busca que desarrollen competencias de afrontamiento y fomenten conductas asertivas relacionadas con la salud física y emocional.

Las asociaciones que apoyarán para realizar los talleres y canalizaciones son:

Supera, Akam Surá, Mujer con Valor, Supera y Red y Conciencia asocial (esta última a su vez colabora con Centros de Integración Juvenil).

