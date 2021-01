Inicia IMSS develación de placas de condecoración “Miguel Hidalgo” en unidades COVID de Chihuahua

Noticias de Chihuahua.-

Este lunes 18 de enero inició en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Delicias, Chihuahua, la develación de la Condecoración Miguel Hidalgo en Grado Placa, que el Gobierno de la República emitió como reconocimiento al trabajo y esfuerzo realizado por el personal de todas las categorías en esta emergencia sanitaria.

Esta distinción se emitió a nivel nacional y la recibieron hospitales del IMSS, Secretaría de Salud, Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y Petróleos Mexicanos (Pemex) que atienden a pacientes con COVID-19.

La placa es colocada en un área visible de la unidad hospitalaria y lleva la leyenda “En reconocimiento al personal de esta unidad médica. Su contribución a salvar vidas durante la pandemia de COVID-19 siempre será recordada”.

En el estado de Chihuahua este reconocimiento se otorgó también al Hospital General Regional (HGR) No. 66 y los HGZ No. 06 y 35 en Ciudad Juárez; HGR No. 01 “Morelos” en la ciudad de Chihuahua; HGZ No. 16 en

Cuauhtémoc; HGSZ No. 22 en Nuevo Casas Grandes; HGZ No. 23 en Parral y a los Hospitales Rurales (HR) del Programa IMSS-BIENESTAR No. 18 en San Juanito, No. 26 en Guachochi y No. 36 en Valle de Allende.

La develación de las placas se hará de manera programada, con una sencilla ceremonia simbólica en donde estarán presentes los directivos de las unidades médicas hospitalarias y autoridades delegacionales.

Para la Oficina de Representación este es un reconocimiento para todos y cada uno de los y las trabajadoras de las unidades hospitalarias por su incansable labor en el combate frontal al COVID-19.

De igual manera, el IMSS extiende públicamente el agradecimiento a la distinción, pero sobre todo al esfuerzo de los hombres y mujeres que día a día ponen todo de sí para salvar vidas en esta emergencia sanitaria.