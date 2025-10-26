Inicia Estado festejos por la Conmemoración del Día de Muertos con Camino al Mictlán

El Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la Secretaría de Hacienda arrancó con los festejos de la Conmemoración del Día de Muertos con el evento “Raíces y recuerdos: Camino al Mictlán”.

Con una exposición de perros Xoloitzcuintles da inicio el recorrido de la escenificación del Mictlán, que es el recorrido que hacen las almas para llegar al inframundo en la cosmovisión mexica. Este viaje tiene una duración de cuatro años y consiste en cruzar nueve niveles y en el que el perro xoloitzcuintle es la guía de las almas.

El secretario de Hacienda, José Granillo señaló que cada una de las esculturas que hoy resguardan este camino fue elaborada con creatividad y entrega por las y los colaboradores del Gobierno del Estado, quienes demuestran que el servicio público no se limita a los trámites o a las oficinas: también se expresa en el arte, en la empatía y en la unión comunitaria.

“Esta festividad nos recuerda que la memoria es el puente más fuerte entre quienes ya se fueron y quienes seguimos aquí. Por eso es tan especial: porque a través de ella honramos a quienes nos dieron identidad, historia y propósito” expresó.

Además, recordó que este evento año con año ha sido con causa pues hay solidaridad, generosidad y compromiso con las causas que nos unen como sociedad, pues recordó que, en el 2023, se recabaron 25 toneladas de semillas que fueron entregadas en la Sierra Tarahumara.

En el 2024, las dependencias reunieron 10 mil paquetes de pañales y 8 mil paquetes de toallitas húmedas para asilos de adultos mayores, contribuyendo a dignificar su vida cotidiana.

Y este 2025, el compromiso es con la niñez chihuahuense: con el apoyo de todas y todos ustedes, hemos reunido productos de limpieza para beneficiar a 150 casas hogar en los municipios de Chihuahua y Juárez.

Es importante destacar que este montaje estará disponible del 27 de octubre al 2 de noviembre el horario será de 4:00 de la tarde a 10:00 de la noche.