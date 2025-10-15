Inicia el Chihuahua Discovery Travel Market 2025, encuentro que impulsa el turismo del estado

Durante el encuentro de negocios realizado este día en el Museo Interactivo La Rodadora, touroperadores locales mostraron las grandezas naturales, culturales y gastronómicas del estado más grande de México a los principales compradores nacionales e internacionales que asistieron a este magno evento.

Del 14 al 16 de octubre de 2025, el estado de Chihuahua es sede del Chihuahua Discovery Travel Market, evento clave para fortalecer su posicionamiento como destino turístico y conectar a la cadena de valor local con mercados nacionales e internacionales.

Durante el primer día de actividades, los visitantes recorrieron puntos de interés histórico y cultural de Juárez, para culminar con una cena de bienvenida en el Museo Casa de Juan Gabriel, donde se ofrecieron platillos y comidas con alimentos típicos de la región, además de disfrutar del espectáculo “Juangabrielísimo” y un recorrido en el sitio.

Una de las principales ventajas de este networking es la introducción de mercados emergentes de Norteamérica, Europa y Sudamérica, especialmente de países como Brasil y Argentina, lo que permitirá beneficiar a toda la cadena de valor del sector turístico.

En esta segunda edición participan 38 tour operadores, 13 más que en la primera edición, realizada en 2024, quienes presentarán experiencias y rutas turísticas para posicionar a Chihuahua en los catálogos de los principales mayoristas nacionales e internacionales.

El secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, dio la bienvenida e invitó a los asistentes a disfrutar de todo lo que Juárez y el estado de Chihuahua en general, tiene que ofrecer. Además, destacó que se busca superar hasta en un 20 % la cifra del año anterior, proyectando una derrama económica de 120 millones de pesos.

Por su parte, Julio Chávez Ventura, director del Fideicomiso ¡ah Chihuahua!, destacó que ésta es una gran oportunidad para estar en el radar de los turistas que visitarán las sedes mundialistas ya que Chihuahua cuenta con vuelos directos desde Nuevo León con Viva, Jalisco y CDMX con Viva, Volaris y Aeroméxico.

“Queremos ser un excelente destino emergente y reforzar nuestra presencia con los miles de turistas internacionales que vendrán a México. Con este evento lograremos que cada vez más viajeros nos incluyan en sus agendas, finalizó.

Sin lugar a duda, Chihuahua tiene mucho que ofrecer al ser un destino de gran tradición cultural y gastronómica, sin dejar de lado la oferta de turismo de aventura con sus impresionantes Barrancas del Cobre; la región arqueológica de Paquimé, Patrimonio Cultural de la Humanidad; las impresionantes esferas gigantes del poblado de Mata Ortiz; Quinta Gameros, considerada de los más importantes monumentos arquitectónicos de Chihuahua capital o el imperdible Tren Chepe, considerado uno de los 10 recorridos en tren más espectaculares del mundo.

Este importante encuentro, impulsado por iniciativa de Edibray Gómez, secretario de Turismo del Estado, y con el respaldo del Fideicomiso para la Promoción Turística de Chihuahua ¡ah Chihuahua!, busca elevar la visibilidad del destino ante compradores globales.