Inicia CUM programa de recarpeteo y concreto hidráulico en zonas estratégicas



El gerente general del Consejo de Urbanización Municipal (CUM) Óscar Derma, este jueves puso en marcha un programa integral de recarpeteo y colocación de concreto hidráulico en vialidades y colonias estratégicas de la capital, con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad vial.



El funcionario municipal explicó que los trabajos iniciaron en la avenida Fuentes Mares y se extenderán hacia San Felipe y Silvestre Terrazas, con el respaldo del Ayuntamiento encabezado por el alcalde Marco Bonilla Mendoza.

La inversión supera los 10 millones de pesos y contempla la rehabilitación de 33 mil metros cuadrados de superficie con carpeta asfáltica de 3.5 centímetros de espesor en arterias principales, incluyendo la colonia San Felipe.

Además, el programa incluye la colocación de concreto hidráulico en calles secundarias, como la Encino, así como la intervención de otras cinco vialidades bajo un esquema de coparticipación que combina recarpeteo y pavimento rígido.