Inicia concierto de Alejandro Sanz, cierre del FICUU 2025

Como parte del cierre de actividades por el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU), esta noche se presentó en Plaza del Ángel el cantante Alejandro Sanz.

Previo a su presentación, el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza apareció en el escenario para agradecer a la población por su asistencia tanto a dicho concierto como a los eventos previos.

Invitó a la población a sentirse orgullosos de ser chihuahuenses, “de ser nobles, valientes y leales” y reiteró que el próximo año vendrán más actividades como parte del FICUU.