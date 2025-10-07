Inicia Conalep programa de certificación IC3 Spark para estudiantes y docentes de todos sus planteles

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) arrancó el programa de certificación IC3 Spark, dirigido a estudiantes y docentes de sus distintos planteles en la entidad.

Durante el inicio de la capacitación, el director general del Conalep, Omar Bazán Flores, dijo en su mensaje de bienvenida que esta iniciativa fortalece las competencias digitales de la comunidad escolar, al impulsar su desarrollo integral y su competitividad en el entorno global.

“Representa una gran oportunidad para los estudiantes que podrán mostrar sus habilidades tecnológicas con una acreditación de validez internacional, como parte del compromiso del Conalep con la formación de talento calificado y con visión hacia el futuro digital”, expresó.

La certificación IC3 Spark validará las habilidades de los participantes en áreas de tecnología informática e Internet, a fin de brindar ventajas en el ámbito educativo y en su desarrollo profesional.

Bazán explicó que, en una primera etapa se contempla la certificación de 5 mil alumnos de los planteles del sistema Conalep Chihuahua y del personal académico. Posteriormente se certificará al 100 por ciento de los estudiantes y docentes.

Las plataformas de capacitación que se utilizarán son: XperienceED, como portal principal del curso, y GMetrix.net para la práctica y aplicación de exámenes de simulación.

La certificación será expedida por Certiport, empresa perteneciente a Pearson VUE, reconocida por desarrollar, administrar y ofrecer exámenes que validan conocimientos y competencias profesionales en diversas áreas tecnológicas, como Microsoft, Adobe, CISCO y Autodesk.

El funcionario añadió que a través de estas acciones se cumple lo pactado el pasado 9 de junio entre Conalep Chihuahua y ETC Iberoamérica, representante de Certiport en México, de consolidar la excelencia académica, la innovación educativa y la preparación de los jóvenes para los retos del mundo laboral y tecnológico.