Ingresó equipo antibombas a la Secretaría de Hacienda

Un elemento de la Secretaría de la Defensa ingresó con un traje especial al edificio Héroes de Reforma, sede de la Secretaría de Hacienda para revisar el área ante una amenaza de bomba.

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y de la Coordinación Estatal de Protección Civil despejaron el perímetro para dar espacio a la inspección.

Las personas que trabajan en la Secretaría de Hacienda, así como contribuyentes fueron evacuados del lugar y se le indicó como punto de reunión la Plaza del Ángel.

Cabe señalar que en un inicio, la amenaza de bomba se reportó en Palacio de Gobierno, sin embargo, el lugar fue inspeccionado y se descartó riesgo alguno.