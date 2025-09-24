Ingreso de frente frío traerá lluvias durante la noche en Chihuahua capital

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo a la población ante el pronóstico de lluvias y vientos para este miércoles 24 de septiembre, generado por la aproximación de un nuevo frente frío, la corriente en chorro subtropical y el monzón mexicano.

En las próximas tres horas se pronostican #Chubascos en en noroeste y norte de #México, ademas de la #PenínsuladeYucatán. Ver detalles en⬇️ pic.twitter.com/Oj9Qxuhxlk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2025

Se prevén ráfagas por encima de los 55 kilómetros por hora (km/h) en las zonas norte, noroeste y superiores a 35 km/h en municipios de las zonas centro-sur y noreste.

Habrá precipitaciones de moderadas a puntualmente fuertes en Buenaventura, y de dispersas a moderadas con chubascos en Ahumada, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Madera, Gómez Farías, Namiquipa, Bachíniva y Guerrero.

Se esperan lluvias aisladas a dispersas en Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Janos, Casas Grandes, Galeana, Temósachic, Matachí, Moris, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos, San Francisco de Borja y Cusihuiriachi.

Similares condiciones se anticipan en Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Coyame, Ojinaga, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Julimes, Satevó y Manuel Benavides.

El ambiente se mantendrá de templado a cálido por la mañana, y de caluroso a muy caluroso por la tarde, con temperaturas frías a frescas en la zona serrana.