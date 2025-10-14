Ingresa nuevo frente frío; prevén nubosidad y vientos ligeros

Un nuevo frente frío asociado con la corriente en chorro subtropical se aproximará al noroeste de México, ocasionará fuertes rachas de viento en dicha región.

Por la mañana, ambiente fresco, frío en sierras de la región.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 30 a 45 km/h.

octubre 14, 2025 6:51 am

