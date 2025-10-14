Ingresa nuevo frente frío; prevén nubosidad y vientos ligeros

Un nuevo frente frío asociado con la corriente en chorro subtropical se aproximará al noroeste de México, ocasionará fuertes rachas de viento en dicha región.
En las próximas tres horas se pronostican #Chubascos con #DescargasEléctricas en el norte y occidente de #México. Ver detalles en⬇️ pic.twitter.com/nk5zAF0NLj
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 14, 2025
Por la mañana, ambiente fresco, frío en sierras de la región.
Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 30 a 45 km/h.