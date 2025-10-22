Ingresa el frente frío 9; prevén vientos y chubascos aislados

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) exhortó a la población a tomar precauciones ante el pronóstico de lluvias, vientos fuertes y descenso de temperaturas para los días miércoles 22 y jueves 23 de octubre en Chihuahua, generado por el sistema frontal número 9 y su masa de aire frío.

Se recomienda abrigarse adecuadamente, especialmente en zonas serranas donde se esperan condiciones muy frías durante la mañana y madrugada.

Es importante proteger a niños, adultos mayores y personas vulnerables, así como evitar cambios bruscos de temperatura y mantener ventilados los espacios cerrados para prevenir enfermedades respiratorias.

Ante las ráfagas de viento, se sugiere no realizar actividades al aire libre que puedan representar riesgos, asegurar techos, láminas y objetos que puedan desprenderse, y extremar precauciones al conducir en tramos carreteros donde se presenten tolvaneras o reducción de visibilidad.

Las rachas podrían superar los 35 kilómetros por hora (km/h) en Temósachic, Matachí, Guerrero, Valle de Zaragoza, Parral, Allende, López y Coronado el miércoles, y hasta 55 km/h el jueves en regiones como Janos y Casas Grandes.

Se pide precaución en áreas donde se esperan precipitaciones aisladas a moderadas, ya que podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo.

Las lluvias se extenderán a lo largo de ambos días en municipios del norte, noroeste, oeste, suroeste, centro y noreste del estado. La CECP indicó que existe además la probabilidad de aguanieve ligera en las partes altas de Majalca (Chihuahua) durante la madrugada del 23 de octubre.

Las temperaturas máximas y mínimas esperadas para mañana son: Chihuahua 31/14 °C, Juárez 29/14, Janos 30/12, Madera 25/7, Temósachic 27/6, Cuauhtémoc 27/10, Ojinaga 32/14, Delicias 32/13, Camargo 31/14, Jiménez 30/15, Parral 30/13, Creel 24/5, Chínipas 37/20, Guachochi 25/5 y El Vergel 24/2.