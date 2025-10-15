Ingresa el frente frío 7; traerá nubosidad y vientos ligeros

Para este miércoles, la entrada de un nuevo frente frío (posible número 7) por el extremo noroeste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura, un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de fresco a templado por la mañana, de poco caluroso a caluroso por la tarde, temperaturas de frías a frescas en la zona serrana, cielo de despejado a parcialmente nublado.

Vientos de 5 a 15 km/h, que pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte, suroeste, centro, sur, incluye: Ahumada, Balleza, Rosales, Delicias, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza y El Tule.

Además, pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, centro, sureste y noreste, incluye: Juárez, Guadalupe, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Namiquipa, Temosachi, Matachí, Bachíniva, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Cuauhtémoc, Sueco, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Meoqui, Julimes, Huejotitan, Parral, Matamoros, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Coyame, Nueva Holanda, Ojinaga y Manuel Benavides.

Lluvias de moderadas a puntualmente fuertes (de 25.1 a 50 mm) en partes de la zona suroeste, incluye: Guadalupe y Calvo y Balleza; lluvias de dispersas a moderadas con chubascos (de 5.1 a 25 mm) en partes de las zonas norte, suroeste, centro y sur, incluye: Guadalupe, Morelos, Nonoava, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Gran Morelos, Riva Palacio, Sueco, Rosario, El Tule y Huejotitán; lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, centro, sur y noreste, incluye: Juárez, Ahumada, Práxedis G. Guerrero, Guazapares, Urique, Batopilas, Guachochi, San Francisco de Borja, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Majalca, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Satevó, Valle de Zaragoza, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Matamoros, Allende, López y Coronado; lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas oeste, suroeste, centro, sur y sureste, incluye: Ascensión, Flores Magón, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Rosales, Saucillo, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz y Coyame.

Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 31/18, Juárez 30/20, Janos 29/17, Madera 25/11, Temósachi 27/10, Cuauhtémoc 26/14, Ojinaga 33/21, Delicias 32/19, Camargo 31/18, Jiménez 30/17, Parral 29/16, Creel 24/9, Chínipas 33/21, Guachochi 24/9, El Vergel 23/6.