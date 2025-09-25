Ingresa el frente frío 4; traerá lluvias y vientos

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva a la población ante la aproximación de un nuevo frente frío, que provocará incremento de nubosidad, lluvias muy fuertes y viento en gran parte de la entidad.

Dicho sistema frontal ingresará por la frontera norte del país e interaccionará con un canal de baja presión, lo que generará además descargas eléctricas y posible caída de granizo.

⚠️⛈️En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias fuertes a muy fuertes con #DescargasEléctricas en el norte y occidente de #México. Ver detalles en⬇️ pic.twitter.com/bzSIqWiN1P — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2025

Además se anticipa la presencia de viento, con rachas que superarían los 50 kilómetros por hora (km/h) en Ojinaga, Ascensión, Ahumada, Camargo, La Cruz, Jiménez, Matamoros y Coronado.

Para las próximas 72 horas se espera un ambiente frío a fresco por las mañanas y noches, con temperaturas cálidas a calurosas durante el día.

Protección Civil llama a la población a seguir las recomendaciones de seguridad, como evitar cruzar arroyos o ríos crecidos, no refugiarse bajo árboles durante el transcurso de tormentas eléctricas y, en caso de ser necesario, buscar resguardo en los albergues habilitados por las autoridades.

Ante cualquier emergencia, llamar a la línea 9-1-1.