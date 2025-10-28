Ingresa el frente frío 11; traerá descenso de temperaturas para mañana

Para este martes, el ingreso del frente frío número 11 por el extremo noroeste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura, un canal de baja presión, una línea seca sobre Coahuila y el ingreso de aire húmedo procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de frío a fresco por la mañana, de cálido a poco caluroso por la tarde, temperaturas muy frías en la zona serrana, con heladas en algunas partes altas de la sierra, cielo despejado.

Vientos de 5 a 15 km/h, que pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte y noroeste, incluye:

Juárez, Guadalupe, Palomas, Ascensión, Janos y Nueva Holanda. Sin lluvias.

Las temperaturas máximas esperadas para esta tarde son (°C): Chihuahua 28, Juárez 27, Janos 28, Madera 23, Temósachi 25, Cuauhtémoc 26, Ojinaga 31, Delicias 31, Camargo 31, Jiménez 30, Parral 27, Creel 23, Chínipas 35, Guachochi 23, El Vergel 22.