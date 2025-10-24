Ingresa el frente frío 10; prevén lluvias en la zona norte y ligero descenso de temperatura

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se prevé un descenso en las temperaturas durante las próximas horas, así como lluvias en la zona norte del estado.

Durante el viernes y sábado, se presentarán con mayor intensidad en áreas serranas y rurales, por lo que se recomienda evitar cruzar arroyos o caminos inundados.

El descenso de temperaturas será más notorio hacia el fin de semana; el viernes 25 y sábado 26 de octubre, se estiman mínimas de entre 4 y 7 grados centígrados (°C) en Madera, Guachochi, Balleza y Bocoyna.

En la capital y zonas del centro del estado, las mínimas oscilarán entre los 10 y 13 grados, mientras que las máximas no superarán los 20 a 22 grados. Este cambio térmico podría afectar a personas vulnerables, por lo que se pide abrigarse adecuadamente y evitar exposiciones prolongadas al frío.

Además, se esperan vientos de moderados a fuertes, con rachas que podrían superar los 45 kilómetros por hora (km/h) en regiones del noroeste y norte del estado, como Janos, Casas Grandes y Juárez, mismas que podrían generar tolvaneras en tramos carreteros, por lo que se exhorta a extremar precauciones.

Protección Civil mantiene vigilancia permanente y coordinación con autoridades municipales para atender cualquier situación derivada de las condiciones meteorológicas.

Se invita a la población a seguir los canales oficiales de información, preparar ropa abrigadora, revisar techos y ventanas, y contar con insumos básicos en caso de contingencia.

