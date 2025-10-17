Ingeniero Aeroespacial egresado de la UACH logra tres títulos profesionales en diferentes países

Le ofrecen empleo en AIRBUS, la empresa aeroespacial más grande del mundo.

Como resultado de su esfuerzo, perseverancia y dedicación, Luis Enrique Echavarría Cabral es el primer estudiante de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Autónoma de Chihuahua en culminar sus estudios en el área, en tres países distintos.

El recién egresado de la carrera de Ingeniería Aeroespacial en la Facultad de Ingeniería, obtuvo con anterioridad el título de Ingeniero Aeroespacial por la Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU) en Estados Unidos, y su diploma de Ingeniero obtenido en el IMT Mines Albi, en Francia, gracias a los convenios de colaboración de doble titulación que la UACH mantiene con ambas instituciones.

Cabe señalar que Luis Echavarría ingresó a la Facultad de Ingeniería en 2018 con el anhelo de acceder al programa MEXFITEC en Europa, impulsado por Conacyt. Aunque la llegada de la pandemia en 2020 impidió la obtención de esa beca, su meta de estudiar en el extranjero se mantuvo firme.

Con gran determinación, se concentró posteriormente en realizar una movilidad académica a la Universidad Estatal de Nuevo México. Para ello, fue indispensable un gran esfuerzo conjunto con su familia, quienes organizaron actividades de venta de comida y artículos con el fin de financiar su colegiatura en Las Cruces.

Durante el año y medio que cursó el programa de doble grado en NMSU, Enrique trabajó en dos empleos: en el estadio de la Universidad, en áreas de mantenimiento y en logística de eventos, lo cual le permitió solventar su estancia.

Seis meses antes de concluir sus estudios en NMSU, se enteró sobre la apertura de un programa nuevo de doble grado en Albi, Francia. Enrique no dudó en dar el siguiente paso en su carrera: en 2023, tras finalizar sus estudios en Nuevo México, retomó su sueño europeo. En Francia, con esfuerzo y dedicación, logró ingresar a un programa de prácticas que le facilitó la resolución de sus gastos y estadía.

Es importante destacar que el próximo 24 de octubre, Enrique se mudará a Estados Unidos para atender la oferta de empleo que le hizo AIRBUS, la empresa aeroespacial más grande del mundo, con sede en Mobile, Alabama; donde se desempeñará como Ingeniero Analista de Datos en el departamento de planificación.

La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ingeniería felicita ampliamente a Luis Enrique por este éxito obtenido, poniendo en alto el nombre de nuestra alma mater a nivel nacional e internacional.