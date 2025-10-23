Informa IEE de la destrucción de casi 59 toneladas de documentación electoral de los procesos 2023-2024 y 2024-2025

En cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) rindió el informe relativo al procedimiento de destrucción de la documentación electoral utilizada durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 y el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025.

De acuerdo con lo establecido en el Capítulo XI de dicho Reglamento, el Consejo Estatal del IEE Chihuahua aprobó los acuerdos IEE/CE322/2024 e IEE/CE27/2025, mediante los cuales se autorizó la apertura de las bodegas electorales y la posterior destrucción de la documentación correspondiente a los 67 municipios del estado, así como de los municipios de Ocampo y Dr. Belisario Domínguez, donde se celebraron elecciones extraordinarias.

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral elaboró la logística y el calendario para estas tareas, seleccionando a las empresas recicladoras Papelera de Chihuahua S.A. de C.V. (COPAMEX) y Procesadora y Comercializadora de Materiales Industriales S.A. de C.V. (PROCOMISA), por cumplir con criterios de reciclaje y manejo no contaminante de residuos.

Las actividades de preparación iniciaron el 16 de diciembre de 2024 y concluyeron el 22 de enero de 2025, con la participación de personal del Instituto con fe pública, representantes de partidos políticos, exintegrantes de las asambleas municipales y personal de la Junta Local del INE en Chihuahua. Posteriormente, la documentación fue trasladada a las plantas recicladoras, donde se llevó a cabo el proceso de destrucción y pesaje correspondiente.

En total, se destruyeron 58 mil 995 kilogramos de documentación electoral, sin que se obtuvieran recursos económicos por dicho proceso, garantizando así el cumplimiento de la normatividad y el manejo responsable de los materiales utilizados durante los procesos electorales.

Con esta acción, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua cumple con la legalidad, la transparencia y la protección del medio ambiente, asegurando que cada etapa del ciclo electoral, desde la organización hasta la disposición final de materiales, se realice bajo los más altos estándares de calidad y responsabilidad institucional.