Informa DIF Municipal lugares para acudir por tu apoyo PAAM del 13 al 17 de octubre

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 12 de octubre de 2025.- El DIF Municipal informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) que podrán acudir por su paquete alimentario del lunes 13 al viernes 17 de octubre, en los siguientes centros comunitarios:
13 de octubre:
- CEDEFAM 2 de Junio, 9:00 horas
- Villa Nueva, 12:00 horas
14 de octubre:
- Insurgentes, 9:00 horas
- Lomas Karike, 9:00 horas
- Unidad, 11:15 horas
- Diego Lucero, 12:45 horas
15 de octubre:
- Martín López, 13:00 horas
16 de octubre:
- Panorámico, 9:00 horas
- Colinas del Sol, 9:00 horas
- Granjas, 9:45 horas
- Jardines del Saucito, 12:00 horas
17 de octubre:
- Cerro de la Cruz, 9:00 horas
Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario.
Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.
Cabe señalar que este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al 072 en las extensiones 2232 y 2239.
Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en las extensiones previamente mencionadas o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.