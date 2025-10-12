Informa DIF Municipal lugares para acudir por tu apoyo PAAM del 13 al 17 de octubre

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 12 de octubre de 2025.- El DIF Municipal informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) que podrán acudir por su paquete alimentario del lunes 13 al viernes 17 de octubre, en los siguientes centros comunitarios:

13 de octubre:

CEDEFAM 2 de Junio, 9:00 horas

Villa Nueva, 12:00 horas

14 de octubre:

Insurgentes, 9:00 horas

Lomas Karike, 9:00 horas

Unidad, 11:15 horas

Diego Lucero, 12:45 horas

15 de octubre:

Martín López, 13:00 horas

16 de octubre:

Panorámico, 9:00 horas

Colinas del Sol, 9:00 horas

Granjas, 9:45 horas

Jardines del Saucito, 12:00 horas

17 de octubre:

Cerro de la Cruz, 9:00 horas

Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario.

Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.

Cabe señalar que este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al 072 en las extensiones 2232 y 2239.

Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en las extensiones previamente mencionadas o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.