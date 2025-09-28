Informa DIF Municipal a dónde ir por tu apoyo PAAM este lunes 29 de septiembre

Es importante acudir en la hora y al centro comunitario correspondiente

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 28 de septiembre de 2025.- El DIF Municipal, informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) que podrán acudir por su paquete alimentario este lunes 29 de septiembre, en los siguientes centros comunitarios:

Arturo Gámiz, 9:00 horas.

Popular, 13:30 horas.

CEDEFAM Palestina, 13:30 horas.

Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario. Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario y hora correspondiente.

Cabe señalar que esta es la última entrega del PAAM, comprendida del 1 al 29 de septiembre. Se invita a las y los seleccionados a mantenerse atentos a las páginas oficiales de Gobierno Municipal y DIF Municipal para conocer el próximo calendario mensual.

Este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas.

Para mayores informes o para realizar algún reporte, podrán comunicarse al 072 en las extensiones 2232 y 2239, o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.