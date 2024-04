Infartos y Neumonía principales causas de muerte en la capital

La Secretaría de Salud informó a EntreLíneas que las principales causas de muerte en la entidad registradas en lo que va del año son las siguientes: Enfermedades del corazón con 1065 casos, Diabetes mellitus con 503 casos, tumores malignos con 463 casos, neumonía e influenza con 412 casos, homicidios con 366 casos, accidentes con 239 casos, enfermedades cerebrovasculares con 232 casos, enfermedades del hígado con 197 casos, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas con 164 casos, insuficiencia renal con 88 casos y otras causas con 1302 casos.

En la ciudad de Chihuahua las principales causas de muerte son: Enfermedades del corazón (infartos) con 260 casos, neumonía e influenza con 136 casos, tumores malignos con 127 casos, homicidios con 86 casos, Diabetes mellitus con 82 casos, accidentes con 55 casos, enfermedades cerebrovasculares con 48 casos, enfermedades del hígado con 46 casos, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas con 26 casos.

Como dato adicional según registro de la propia Secretaría, los que más fallecen de infartos son los varones. Y es que en atenciones médicas, las mujeres acuden a consultas preventivas, mientras que los hombres acuden a atenciones médicas, es decir cuando ya traen el problema de salud.

Fue en esta semana cuando se dio a conocer un lamentable hecho de un adulto mayor que perdió la vida de un infarto fulminante en vía pública.

Ante las cifras antes compartidas por lamentables sucesos, la Secretaría de Salud que encabeza Gilberto Baeza, menciona que las enfermedades cardiovasculares pueden manifestarse de muchas formas: presión arterial alta, enfermedad arterial coronaria, enfermedad valvular, accidente cerebrovascular y arritmias (latidos irregulares). Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares causan el fallecimiento de más de 17 millones de personas en el mundo cada año.

La enfermedad arterial coronaria, la forma más frecuente de enfermedad cardiovascular, es la principal causa de muerte en los México.

Se han identificado ciertas variables que desempeñan papeles importantes en las probabilidades de que una persona presente enfermedades cardiovasculares. Estas variables se conocen como factores de riesgo cardiovascular.

Cuanto más factores de riesgo tenga una persona, mayores serán sus probabilidades de padecer una enfermedad del corazón. Algunos factores de riesgo pueden cambiarse, tratarse o modificarse. El control del mayor número posible de factores de riesgo, mediante cambios en el estilo de vida y/o medicamentos, puede reducir el riesgo cardiovascular.

Principales factores de riesgo

Presión arterial alta (hipertensión arterial). La presión arterial puede variar según el grado de actividad física y la edad, pero los valores óptimos del adulto sano en reposo deben estar en menos de 120/80.

Colesterol elevado. El colesterol, una sustancia grasa (un lípido) transportada en la sangre, se encuentra en todas las células del organismo. Cuando la sangre contiene demasiadas lipoproteínas de baja densidad (LDL o «colesterol malo»), éstas comienza a acumularse sobre las paredes de las arterias formando una placa e iniciando así el proceso de la enfermedad denominada aterosclerosis. Cuando se acumula placa en las arterias coronarias que riegan el corazón, existe un mayor riesgo de sufrir un ataque al corazón.

Diabetes. Los problemas del corazón son la principal causa de muerte entre pacientes con diabetes, especialmente aquellos que sufren de diabetes tipo II. Se estima que el 65% de los pacientes diabéticos fallecen de algún tipo de enfermedad cardiovascular. Mantener unos niveles de glucosa en rango la mayor parte del tiempo logra una mayor eficiencia en el control de complicaciones.

Obesidad y sobrepeso. El exceso de peso puede elevar el colesterol y causar presión arterial alta y diabetes. Todas estas situaciones son factores de riesgo importantes de las enfermedades del corazón. Se considera que una persona sufre de sobrepeso si tiene un IMC superior a 25 y que es obesa si la cifra es superior a 30.

Tabaquismo. La mayoría de la gente sabe que fumar aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, pero pocos saben que también aumenta apreciablemente el riesgo de enfermedad cardiovascular y de enfermedad vascular periférica . El tabaquismo eleva la frecuencia cardíaca, endurece las grandes arterias y puede causar irregularidades del ritmo cardíaco.

Inactividad física. Las personas inactivas tienen un mayor riesgo de sufrir un ataque al corazón que las personas que hacen ejercicio regular. El ejercicio quema calorías para mantener un peso saludable, ayuda a controlar los niveles de colesterol y la diabetes, y posiblemente disminuya la presión arterial. El ejercicio también fortalece el músculo cardíaco y hace más flexibles las arterias.

Sexo. En general, los hombres tienen un riesgo mayor que las mujeres de sufrir un ataque al corazón. La diferencia es menor cuando las mujeres comienzan la menopausia, porque las investigaciones demuestran que el estrógeno, una de las hormonas femeninas, ayuda a proteger a las mujeres de las enfermedades del corazón. Pero después de los 65 años de edad, el riesgo cardiovascular es aproximadamente igual en hombres y mujeres cuando los otros factores de riesgo son similares.

Recomendaciones:

• Consume de 1.5 lts. a 2 lts. al día de agua natural.

• Consume 3 porciones de verduras al día y 2 porciones de fruta.

• Toma tu tiempo para masticar los alimentos.

• Opta por hervir, cocinar a la plancha u hornear los alimentos en lugar de freír o capearlos.

• Al momento de servir los alimentos en la mesa, disfruta en familia y evita ver televisión, celular, o algún aparato electrónico.

• Evita el consumo jugos y refrescos, ya que estos contienen grandes cantidades de azúcar (consumo de azúcar proveniente de alimentos procesados debe ser menos a 50 gramos al día, lo que es equivalente a 12 cucharaditas para una persona con peso normal).

• Evita alimentos procesados ya que estos contienen un alto contenido de sodio, y no debemos exceder una ingesta de 2,300 mg. por día. En caso de no consumir alimentos procesados, es importante no exceder más de 5 grs. de sal al día, equivalente a una cucharadita cafetera.

• Realiza 150 minutos de actividad física moderada por semana:

o Caminar a paso ligero

o Subir escaleras

o Bailar

o Tareas de jardinería o domesticas

• ó 75 minutos de actividad física intensa/vigorosa por semana:

o Correr

o Nadar

o Ciclismo

o Algún deporte

• Duerme por lo menos 7-8 horas al día.

• Evita el consumo de bebidas alcohólicas.

• Evita el consumo de tabaco.

• Controla padecimientos preexistentes