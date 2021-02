Indolencia criminal que federación no regrese a mesas de seguridad: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corra Jurado, señaló que ya es hora de que el gobierno federal regresa a las mesas de coordinación en materia de seguridad pública, pues el no hacerlo representa una indolencia criminal de su parte.

“Es hora de que el gobieno federal rectifique la decisión de descoordinarse con el estado de Chihuahua. No puede haber un pendiente más delicado que ése, el que se hayan salido de un mecanismo de coordinación de un tema tan sensible como es la segurida pública. Es que se trata de la vida de las personas, del patrimonio, de la integridad… Es un dato muy desesperanzador, una especie de indolencia auténticamente criminal que el gobierno de la república no rectifique y no regresa a la mesa”.

Corral Jurado subrayó que por mucho tiempo, la federación exigió la creación de dichas mesas de coordinación e incluso exhibió a los gobernadores que no asistían a la juntas, además de pregonar que harían de la seguridad pública una zona de neutralidad política.

Por este motivo, exhortó a las autoridades federales a que dejen de lado diferencias ideológicas y políticas y se retome este mecanismo para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

“Esto habla muy mal del gobierno de la repúbica, habla de una falta de aprecio por la gente que el tema de la seguridad pública se convierte en un rehén de disputas políticas”.